Milanotoday.it - Non sarà più Milano-Sanremo: la classicissima lascia la Madonnina

Leggi su Milanotoday.it

Il nome resta quello di sempre, ma il percorso cambia. Partirà da Pavia la prossima edizione della, ladi primavera in programma per sabato 22 marzo. Una decisione che ricalca quella del 2024 e che si ripeterà anche per i prossimi due anni. L’accordo per lo start.