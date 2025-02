Tuttivip.it - “Non possiamo fare altro”. Grande Fratello, la costretta decisione di Signorini: pesanti conseguenze

Questa sera, giovedì 13 febbraio, ilandrà in onda su Canale 5, nonostante la concomitanza con la terza serata del Festival di Sanremo su Rai 1. Alfonso, conduttore del reality, ha spiegato che laè stata presa per esigenze aziendali. Ha dichiarato: “Siamo assolutamente consapevoli che rischiamo tantissimo ad andare in onda, chemo un dato insignificante rispetto al competitor. Un dato che, tra l’, ci abbasserà anche la media di share del programma”.ha sottolineato che, essendo parte di una rete, hanno risposto a una richiesta dell’azienda. Ha aggiunto che, se Mediaset ha chiesto loro di trasmettere, ritiene giusto accogliere questa esigenza. Ha ammesso di essere pienamente consapevole dei possibili effetti negativi di tale scelta, soprattutto per quanto riguarda gli ascolti, che potrebbero risultare nettamente inferiori rispetto a quelli del Festival di Sanremo.