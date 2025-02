Lanotiziagiornale.it - Non bastava il salario minimo, la destra affossa la settimana corta

Dopo il, nel cassonetto differenziato che raccoglie le proposte di legge dell’opposizione cassate dal governo rischia di trovare posto anche quella sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di. Ieri infatti l’aula della Camera ha approvato con 29 voti di scarto la richiesta di rinvio del testo in commissione, avanzata dal presidente Walter Rizzetto (FdI).Rimandata per incertezze sulle copertureSulla norma, presentata da Nicola Fratoianni e sottoscritta da Giuseppe Conte, Angelo Bonelli ed Elly Schlein, Rizzetto ha fatto riferimento a non specificate “criticità” emergenti sotto il profilo delle coperture finanziarie e ad altrettanto oscuri “rilievi” mossi dalla Commissione Bilancio. In realtà, gli oneri sono stimati in soli 275 milioni di euro annui per il 2025 e per il 2026.