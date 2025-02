Sololaroma.it - Noemi tra Sanremo e la Roma: “Stasera mi dovrò dividere”

Leggi su Sololaroma.it

Questa sera, laaffronterà il Porto all’Estadio Do Dragao nella gara d’andata dei playoff di Europa League. In contemporanea, andrà in onda la terza serata del Festival di, dove in gara ci sono diverso tifosinisti, tra cui. La cantante, in gara con la canzone “Se t’innamori muori”, è stata ospite al programma “La volta buona” di Caterina Balivo, dove ha ricevuto una domanda sulla sua squadra del cuore.o Scudetto? La risposta diL’inviato della trasmissione la ha infatti chiesto: “Sarebbe disposta a rinunciare a un posto tra i primi cinque del Festival in cambio dello Scudetto della?“. La risposta, per una vera tifosanista come lei, non ha lasciato spazio a dubbi: “Serenamente, basta che vinca la. Tra l’altroc’è la partita contro il Porto.