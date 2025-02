Ilrestodelcarlino.it - Noa, da Sanremo a Senigallia. Oltre a Vieri c’è anche Brumotti

Daalla spiaggia di velluto, Noa in concerto il 3 luglio in piazza Garibaldi. Dopo l’ufficialità del milione di presenze e l’entrata nel G20 Spiagge e dopo l’annuncio della tappa della Bobo Summer Cup Padel, in programma il 4-5-6 luglio in città, arriva l’annuncio di un’altra serata all’insegna di un’ospite internazionale come Noa, tra i protagonisti nella serata di apertura del 75° Festival di: la cantante yemenita-israeliana con radici ebraiche si è esibita insieme a Mira Awad, palestinese, la canzone Imagine. Nella tre giorni dedicata al Jazz, giunta alla sua seconda edizione, insieme a Noa sfileranno sul palco allestito in piazza Garibaldi, altri artisti che hanno fatto la storia della musica Jazz. Sono tanti gli eventi già delineati, mentre altri sono ancora in fase di definizione.