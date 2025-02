No vabbè fenomeno Sanremo 2025 Lucio Corsi lo fa prima di salire sul palco | fan impazziti

Leggi su Caffeinamagazine.it

, cantautore toscano classe 1993, ha debuttato al Festival dicon il brano “Volevo essere un duro”. La sua esibizione non è passata inosservata, sia per la particolarità del brano che per il look eccentrico sfoggiato suldell’Ariston. Durante la sua performance,ha indossato una giacca con spalline particolarmente voluminose. Nel backstage, è stato svelato il curioso segreto dietro questo dettaglio stilistico: all’interno delle spalline erano nascosti dei sacchetti di patatine. In un video condiviso sui social, si vede l’artista che, dopo l’esibizione, apre le spalline e mostra i pacchetti di snack, commentando ironicamente: “Ci si arrangia con quel che si può”.>> “Non doveva”., polemiche su Carlo Conti e quelle parole su Bianca Baltidell’esibizione,ha scelto di raggiungere il Teatro Ariston a piedi, attraversando le vie die mescolandosi tra i fan.