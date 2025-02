Liberoquotidiano.it - "No tesoro! Devo scappare". Ma... trappolone della Balivo a Elettra Lamborghini | Video

, come sempre, è uno spettacolo per gli occhi e per l'umore. L'ereditieraprestigiosa casa automobilistica torna a Sanremo in veste di co-conduttrice del Festival insieme a Miriam Leone e Katia Follesa. Ed è stata pizzicata dalle telecamere di La Volta Buona, il talk show di Rai 2 condotto da Caterina. La padrona di casa ha approfittatopresenza diper chiederle un favore bizzarro. "Ci fai Caramello così in diretta?", ha domandatoalludendo alla celebre canzonecantante., però, non è sembrata molto convintaproposta: "Noin hotel, è tardissimo". Ma la conduttrice non sembra darle letta e fa partire in studio le note del ritornello del brano. A quel punto, la cantante si scatena accompagnata dagli applausi del pubblico in studio.