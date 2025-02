Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, Raspadori in attacco, ma l’inserimento di Simeone può essere un’idea

NM– Antonio Petrazzuolo, Gigi Pavarese, Maurizio Compagnoni, Claudio Onofri, Alberto Savino e Massimo Agostini sono intervenuti a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro pareri riportati da TerzoTempo.Com:NM– Petrazzuolo: “Contro la Lazio punterei suine su Juan Jesus terzino, Okafor non è al top della forma”Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Sembra che Buongiorno possanuovamente disponibile per giocare dal primo minuto contro la Lazio. Se così fosse, punterei su Juan Jesus come terzino sinistro e non adatterei Mazzocchi. Al posto di Neres punterei su, anche se mi incuriosiva l’idea cambio modulo condello stesso Jack o del Cholito, ma sarà Conte a valutare.