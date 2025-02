Biccy.it - Nino Frassica sbotta contro una ragazza che lo critica: “Fallita”

Se la prima serata del Festival di Sanremo è statata da molti per il ritmo fin troppo incalzante, la mancanza di colpi di scena e di intrattenimento, la seconda è piaciuta decisamente di più sui social e i co conduttori hanno ricevuto molti complimenti, soprattutto. Ovviamente non si può mettere d’accordo tutti e un’utente su Twitter ha scritto un commento poco carino sul comico: “Chissà che cedimento di c0gl*0ni stasera con lui“.Poche ore fa il 74enne èto e ha replicato con un tweet al vetriolo: “Hollato sei unache fortunatamente può essere viva grazie ad internet povera frustrata“. Lache hatoha reso privato il suo profilo, e lui poco dopo ha cancellato il post, che comunque è stato screenshottato ed ha fatto il giro dei social.