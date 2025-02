Superguidatv.it - Nikita Pelizon a Sanremo 2025: “Fedez è il re!”, poi parla di Helena e Javier | Intervista

Leggi su Superguidatv.it

A casaabbiamo incontrato eto l’ex concorrente del Grande Fratello. Con lei abbiamo scambiato quattro chiacchiere sia sull’edizione del Festival della canzone italiana che dell’edizione in corso del Grande Fratello. Ecco cosa ci ha detto, senza peli sulla lingua.: l’esclusivaTra i protagonisti più amati nella storia del Grande Fratello,ha svelato cosa pensa dei cantanti ae dell’edizione corrente del GF- dov’é in gioco la sua amica,Prestes.non è solo musica ma é anche glamour. Sei molto emozionata per essere qui a Casa San Remo stasera ? Si è sempre un’esperienza bellissima, San Remo è un rito italiano, seguito in tutto il mondo. Sono molto, molto curiosa di vedere tutti gli outfit, soprattutto quelli di Elodie e Rose Villan e di sentire cantare Simone Cristicchi che non sentivo da un po’.