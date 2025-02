Sololaroma.it - Niente Sartori, rinnovo col Bologna fino al 2027: che fa la Roma con Ghisolfi?

Occhi puntati sul Do Dragao, dove laè pronta tra poco a scendere sul rettangolo verde nella gara d’andata del play-off di Europa League. Di fronte un Porto non nella sua versione migliore, in cerca della propria nuova dimensione dopo la fine dell’era Conceicao, ma comunque con frecce al proprio arco e temibile di fronte al suo caldissimo pubblico. Di pari passo però alcuni rimpianti extra campo da registrare per i giallorossi: da colpo Paixao sfumato ad un Kayode andato al Brentford,a Giovanniper la dirigenza.Il nome dell’esperto direttore sportivo era sul taccuino dei Friedkin da tempo per il post, uno dei profili preferiti da aggiungere al nuovo asset che vedrà anche Ranieri alla fine della stagione corrente. Dopo alcuni giorni di grande fiducia, le possibilità di vederlo presto nella capitale sono scemate pian piano,alla notizia di pochi minuti fa: è ufficiale ildicolal