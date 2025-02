Panorama.it - Niente Nato per l’Ucraina, il problema dell’Articolo Cinque

per, lo ha sottolineato il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth nella giornata di ieri durante un incontro a Bruxelles chiesto dal Regno Unito, sostenendo che l'adesione di Kiev è irrealistica, così come l’idea di tornare ai confini esistenti prima del 2014. Ma anche che per poter svolgere un negoziato con la Russia probabilmente servirà schierare truppe internazionali ma non statunitensi, fatto che preoccupa gli alleati degli Usa, impazienti di sapere anche quanto sostegno militare e finanziario Washington intende fornire all'Ucraina d’ora in poi. Sullo sfondo, l’idea che Trump voglia perseguire quanto ha sempre sostenuto durante il suo primo mandato, ovvero che le nazioni europee devono spendere più denaro in armamenti per restare nell’Alleanza. Hegseth nel suo discorso ha affermato che gli alleati devono aumentare la spesa perla difesa fino al 5% dei loro Pil, un traguardo che tuttavia al momento neppure gli Stati Uniti raggiungono.