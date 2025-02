Niente da fare per la Rari Nantes Florentia con la corazzata Brescia

Leggi su Corrieretoscano.it

An18-8 (4-2 5-3 6-3 3-0)AN: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 1, S. Guerrato 2, F. Faraglia 3, A. Balzarini 1, N. Casanova 1, V. Dolce 1, M. Giri, J. Alesiani 3, F. Ferrero 3, M. Irving 3, N. Gitto, F. Massenza Milani. All.: BovoRN: G. Bianchi, G. Chemeri, M. Stocco 1, C. Di Fulvio 1, T. De Mey, M. Calamai, N. Hofmeijer 1, G. Cardoni, S. Sordini 1, N. Benvenuti, G. Bini 2, C. Mancini 1, G. Gioia, U. Tprvosky 1. All.: MinettiARBITRI: Castagnola e TorneoNOTE: Spettatori 200 circa– Nel diciassettesimo turno della regular season maschile, ilrispetta il pronostico della vigilia e liquida la praticacon un generoso 18 a 8.Una sconfitta tanto inevitabile quanto prevedibile per il sette gigliato bravo a impattare sul match senza timori reverenziali, nonostante il divario tecnico venuto fuori alla distanza dopo due tempi mandati in archivio con appena quattro gol di scarto.