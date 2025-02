Ilrestodelcarlino.it - Neve domani in Emilia Romagna, anche in pianura? Allerta meteo, le zone più a rischio

Bologna, 13 febbraio 2025 – Arriva laa bassa quota e con la possibilità di vederlavicino alla. E’ il ciclone di San Valentino che, come annunciato dalle previsioni, accentuerà il brutto tempo nella giornata diin. Il maltempo, infatti, ha preso il sopravvento questa settimana nella nostra regione e ci si appresta a vivere un weekend ancora più ‘sofferto’ a causa di un brusco abbassamento delle temperature e di precipitazioni più intense ea carattere nevoso. Per gli innamorati ci saranno dunque festeggiamenti al freddo mapiù romantici potendo contemplare paesaggi innevati.e burrasca A conferma di tutto ciò Arpae ha emanato un bollettino con un’arancione per vento e gialla perche riguarda la giornata di venerdì 14 febbraio, quando “sono previste precipitazioni diffuse, soprattutto sul settore centro-orientale,a carattere di rovescio temporalesco.