Neuromed via al nuovo Centro per l’epilessia | Garantiremo un’assistenza multidisciplinare e umanizzata

È stato ufficialmente inaugurato ieri, all’Irccsdi Pozzilli, in provincia di Isernia, ilper lo studio e la cura del. Un reparto rinnovato sia negli spazi sia nelle dotazioni tecnologiche, “concepito – si legge in una nota – per offrire un approccio innovativo ealla gestione della patologia, ponendo alil paziente e il suo contesto familiare e sociale, evidenziando l’importanza di un modello di assistenza che integra aspetti medici, psicologici e sociali per migliorare la qualità della vita delle persone con epilessia”. “Quando ci occupiamo di pazienti, ci occupiamo della persona – sottolinea il professor Giovanni de Gaetano, presidente del-. Ogni paziente è unico, e la medicina deve guardare alla complessità dell’essere umano nella sua interezza.