Juventusnews24.com - Nesti a sorpresa: «Thiago Motta fa giocare questi due giocatori solamente per non gettare 110 milioni alle ortiche!»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha fatto una panoramica sulla Juventus, evidenziando punti di forza e punti deboli di una squadra parzialmente rinnovata a gennaioCarlonon ha dubbi. La Juventus ha dei punti di forza e dei punti deboli, che sono stati rimarcati dalla sfida contro il PSV in Champions League. Nella sua rubrica “La Scheda di Carlo” su TMW, il giornalista ha enunciato quali sono. Di seguito, proponiamo la sua analisi.PAROLE – «La Juventus, salvo l’avvio, continua a vivere più di fiammate individuali, che di gioco. Tanto vale, dunque, che parli, cominciando dalla difesa, dei singoli. Kelly ha la stessa eleganza di Grace Kelly, ma, nel calcio, non serve. Gatti, a volte miagola, e a volte graffia, come ieri sera: Chiello replay = trascinatore. Veiga può essere il difensore centrale giusto, per far partire l’azione da dietro.