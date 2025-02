Quifinanza.it - Nessuna fusione fra Honda, Nissan e Mitsubishi: manca l’accordo sugli equilibri interni

Questo matrimonio fra case automobilistiche non s’ha da fare, né domani, né mai e i cinesi tirano un sospiro di sollievo: dopo settimane di trattative che hanno terremotato il settore dell’automotive, è stato annunciato che lanon vedrà la luce.Con circa 8 milioni di veicoli venduti, lafra le tre case automobilistiche, le più grandi del Giappone dopo Toyota, avrebbe dato vita al terzo più grande gruppo al mondo posizionandosi per volume di fatturati dopo Toyota e Volkswagen e prima di Hyundai e di Stellantis.spingea uscire dalLaa tre, conche si sarebbero unite subito eche si sarebbe aggregata in un secondo momento, era stata prospettata al fine di poter fronteggiare l’agguerrita concorrenza cinese, soprattutto nel segmento delle auto elettriche.