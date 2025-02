Inter-news.it - Neres salterà l’Inter: brutta tegola per Conte – Sky

Il Napoli di Antoniodeve dire addio a. Il centrocampista azzurrotra i trenta e i quaranta giorni di assenza. EQUILIBRIO – Federico Zancan, noto giornalista sportivo, negli studi di Sky Sport ha parlato della prossima sfida del Napoli all’Olimpico contro la Lazio, in attesa poi di giocare controa inizio marzo. Queste le sue parole: «La Lazio ha la fisicità per pareggiare quella del Napoli. Questa Squadra deve sostituiree provare a cambiare anche assetto tattico. Il suo infortunio pesa negli equilibri.continua ad avere le risorse per continuare a fare un campionato in testa».dice addio aper il NapoliSTOP – Il Napoli infatti, dovrà dire addio a– perno del centrocampo – non solo nella trasferta di Roma contro la Lazio ma anche nella gara del 2 marzo contro