Iodonna.it - Nella 31esima puntata del reality di Canale 5 i concorrenti saranno messi di fronte alle reciproche incomprensioni

Leggi su Iodonna.it

The show must go on.settimana santa della televisione italiana, in cui tutto si ferma per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2025, Mediaset schiera un solo titolo: Grande Fratello. Stasera21.35 circa in diretta su5 andrà in onda la. Dopo l’elezione del primo finalista, ilshow targato Endemol Shine Italy prosegue verso la finale tra i soliti scontri e le sorprese che, di volta in volta, vengono riservate ai. Grande Fratello 2024/2025: chi sono iX Leggi anche › “Grande Fratello”, Lorenzo Spolverato è il primo finalista Grande Fratello, anticipazioni diretta 13 febbraio 2025 stasera su5Le anticipazioni ufficiali diramate da Mediaset annunciano importanti confronti circa l’elezione del primo finalista, un risultato di cui non tutti isi sono detti felici.