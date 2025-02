Lanazione.it - "Nel blu dipinto di blu". Quando l’arte è tutto

Leggi su Lanazione.it

Al teatro Verdi di Casciana Terme, il 14 febbraio alle 21, su il sipario per "Blu", spettacolo di e con Andrea Kaemmerle, e con Giulia Pratelli (chitarra e voce) e Luca Guidi (chitarra e voce), "Blu" è uno spettacolo teatral-musicale che gioca con grande leggerezza con i rimbalzi d’arte,che influenza nuova arte, gli artisti di ogni tempo e disciplina che hanno influenzato altri pensieri e altri capolavori. Spettacolo dedicato a Domenico Modugno così come al celebre quadro di Marc Chagall e ai voli pindarici di ogni tempo. In scena, dall’inizio alla fine, i tre artisti conducono gli spettatori in una sana passeggiata mentale nei rivoli della leggerezza. Canzoni, aneddoti e pensieri filosofici faranno di questa notte un passaggio di bellezza. Giulia Pratelli è una bravissima cantautrice con molte partecipazioni a festival importanti e Luca Guidi un cantautore apprezzato e premiatissimo.