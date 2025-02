NBA | i Lakers crollano contro Utah Tatum trascina Boston contro gli Spurs vittoria in rimonta per OKC

Leggi su Sportface.it

La notte di NBA 2024/2025 è stata ricchissima di partite, con ben quindici incontri che hanno regalato tante conferme ma anche qualche risultato a sorpresa. Tra questi ultimi c’è ladi, che restituisce immediatamente il “favore” aidopo ladell’altro giorno della squadra di Los Angeles. I Jazz si impongono per 131-119ti da un ispiratissimo Lauri Markkanen, che chiude con 32 punti una partita che ha messo in mostra una difesa un po’ troppo passiva da parte dei. Grande prova collettiva, invece, di, che manda in doppia cifra tutto il quintetto iniziale. Inoltre, sia Keyonte George (20-7-10) che Jordan Clarkson (21-9-7) chiudono con oltre 20 punti all’attivo.Dall’altra parte, invece, inon riescono a trovare continuità nell’arco della partita, interrompendo una striscia di sei vittorie di fila.