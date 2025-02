Juventusnews24.com - Nazionali Juve settore giovanile, Pipitò e Salvai super protagonisti nel secondo test con la Polonia: ecco come sono andati tutti i ragazzi con l’Italia U15

di Fabio Zaccariail rendimento dei bianconeri impegnati conUnder 15 nella seconda amichevole contro la. Il resoconto del match, confra i migliori in campo Dopo la vittoria per 5-2 nella prima sfida amichevole fra Italia Under 15 e, la gara si è ripetuta nella mattinata del 11 febbraio ed è terminata con un pirotecnico pareggio per 3-3. I bianconeri dellantus Under 15 impiegati da Battisti, ancora una volta, sirivelati fra i migliori in campo, risultando decisivi in diverse situazioni.Dal primo minutopartiti Raphael Mazzotta, Sounkalo Berthé e Alberto Samà nella linea difensiva ed ha finito per aggiungersi per ricomporre il poker bianconero nel reparto arretrato anche Ghiotto, subentrato nel corso della prima frazione a Troiano per via di un infortunio.