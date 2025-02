Movieplayer.it - Naya Rivera: l'ex compagno racconta gli ultimi istanti di vita della star di Glee rivelati dal figlio

Leggi su Movieplayer.it

L'ex dell'interprete diè turbato dal pensiero che ilabbia assistito aglididell'attrice, annegata cinque anni fa. Ryan Dorsey, ex fidanzato di, ha svelato alcuni dettaglimorte dell'attrice, scomparsa nelle acque del Lago Piru, in California, durante una gita col. Nella sua prima intervista dalla morte di, l'attore ha parlato alla rivista People di come il loroJosey, che ora ha 9 anni, continui a sentirsi in colpa per non essere riuscito a salvare la madre mentre stavano nuotando insieme. "Ha ripetuto più e più volte che stava cercando una zattera di salvataggio, e c'era una corda, ma c'era un grosso ragno sulla corda, ed era troppo spaventato per lanciarla", ha .