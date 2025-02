Puntomagazine.it - Nauticsud, Ministro Santanchè “da soli si va veloci, insieme si va lontano”

Il tema: “Il cambio di paradigma per la nautica da diporto” è servito a tracciare un punto sulle necessità del turismo da diporto e la potenzialità economica del Sud Italia Napoli, 12 febbraio 2025 – “La partnership pubblico-privato unica vera soluzione per sbloccare ritardi politici creati negli anni da chi non vedeva la nostra nazione come una penisola e il mare come una risorsa“. Queste le parole deldel Turismo, Daniela, in occasione del convegno organizzato da Afina, al, con titolo Il cambio di paradigma per la nautica da diporto. Turismo nautico, risorse mare e cantieristica le realtà da far emergere.Il numero uno del dicastero del turismo, dopo aver elogiato il lavoro dei cantieri italiani, e in particolare quelli campani, ha dichiarato: “Dasi va, masi va lontano.