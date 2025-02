Nauticinblu a Piano di Sorrento, Marevivo promuove nelle scuole la tutela del mare e delle sue risorse

Leggi su Ildenaro.it

Per l’ottavo anno consecutivo è stato l’Istituto Nautico “Bixio” diil grande protagonista del progetto “”, realizzato dacon il supporto della Msc Foundation.Da sempre in prima lineaattività di educazione ambientale rivolte alle, che quest’anno festeggia ben 40 anni, decide di investire ancora di più nei giovani coinvolgendoli in numerose iniziative “sul campo” allo scopo di farli sentire parte attiva della transizione ecologica. Quest’anno gli istituti scolastici coinvolti sono venti in Italia, due in Grecia, uno in Spagna e uno in Portogallo.Il progetto “” ha l’obiettivo dire la conoscenza e ladelsue, fornendo a studenti e studentesse degli Istituti Nautici, futuri operatori del, informazioni accurate sulla biodiversità marina, sull’economia circolare, sulla transizione energetica e sulle opportunità emergenti con i cosiddetti “Blue Jobs” nei settori dellaambientale e dello sviluppo sostenibile.