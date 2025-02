Bellezze.tv - Nausica Marasca è la nuova velina bionda

Abbiamo parlato qualche settimana fa della competizione a Striscia la Notizia per la selezione della. Avevamo detto che il meccanismo ci sembrava un po’ vecchio e tutto il meccanismo un po’ “lento”.Tra l’altro non tutte le ragazze in competizione sarebbero state in grado di ballare sul bancone di Striscia ma per fortuna in finale sono arrivate due ragazze belle e brave e ha vinco, delle due quella sicuramente più preparata.La trasmissione satirica è stata fortunata infassisi è integrata in pocchissimo tempo e ora accanto a Beatrice sempre essere la ragazza adatta e sembra che ballino insieme da anni.Ma chi è?Nauscita è nata nel 2003 a Campobasso, ha 21 anni e ha conseguito il diploma al liceo sociopsicopedagogico.