NatoCrosetto | aumento spesa Difesa per futuro dei nostri figli

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 13 feb. (askanews) – Indipendentemente dalla disputa sulle percentuali del Pil da dedicare allamilitare, la questione non è di prendere “un impegno perché ce lo chiede la Nato”, ma “l’impegno per garantire a noi stessi la nostra sicurezza” qui in Europa; anche di fronte al relativo disimpegno degli Stati Uniti, che si stanno concentrando sempre più sui loro interessi nella regione Indopacifica e sul confronto geopolitico con la Cina. Per questo, “bisognerà avviare una discussione in Italia” su questi temi “che non vanno strumentalizzati politicamente” perché non riguardano solo la maggioranza di governo, ma l’interesse nazionale e “ildei”. Lo ha spiegato il ministro della, Guido Crosetto, oggi a Bruxelles, parlando con la stampa a margine della riunione ministerialedella Nato.