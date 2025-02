Nato, debutto di Hegseth, tensioni tra alleati a Bruxelles

Leggi su Ildenaro.it

, 13 feb. (askanews) – Non è stata una discussione facile, quella della riunione ministeriale Difesa dellache si è svolta oggi nel quartier generale dell’Alleanza a. Da una parte, il nuovo “azionista di maggioranza” americano della, il neo segretario di Stato alla Difesa dell’Amministrazione Trump, Pete, è partito all’attacco di fronte aglicon un mandato chiarissimo: il “dividendo della pace deve finire” (sono le sue parole), gli Stati Uniti non possono continuare a essere, in gran parte a proprie spese, i garanti della pace dei paesi europei, che devono spendere di più per la propria difesa. Non più 2% del Pil, neanche il 3% che il segretario generale della, Mark Rutte, sta cercando di indicare come soglia di compromesso, “anche il 4% è troppo poco, dovrebbe essere piuttosto attorno al 5%”, ha detto il capo del Pentagono.