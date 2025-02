Nato Crosetto | spesa militare cambiare regole Ue ci uccidono

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 13 feb. (askanews) – Il ministro della Difesa Guido, ha affermato oggi a Bruxelles, a margine della riunione ministeriale Difesa della, di “voler credere” alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, quando dice che saranno usate “tutte le flessibilità” possibili per facilitare ladegli Stati membri, nell’ambito delleUe sui bilanci nazionali del nuovo Patto di stabilità. E ha giudicato “stupido” attaccarsi aburocratiche che, negli scenari geopolitici attuali rischiano di “ucciderci”. “Io voglio credere alla von der Leyen – ha detto– perché un’Europa che continua ad applicareburocratiche, le stesse, come se il mondo non fosse cambiato, è un’Europa che non ha futuro. I nuovi scenari del mondo – ha osservato – impongono di, quando leche noi stessi abbiamo fissato ci