Ilrestodelcarlino.it - Nasce la nuova rete educativa. Ecco il progetto ’Interconnessi’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fism Ferrara si impegna per promuovere un’educazione che metta al centro il bambino, valorizzando la collaborazione tra scuole, famiglie e territorio. In questa visione, la continuitàtra nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria diventa un pilastro fondamentale per garantire a ogni bambino e bambina un percorso di crescita armonioso e coerente. È proprio per sostenere questa continuità cheil"Interconnessi", un percorso formativo e di riflessione che coinvolge scuole e servizi educativi del Comune di Comacchio. Coinvolgendo insegnanti, educatrici e coordinatrici, l’obiettivo delè costruire unasolida, dove tutti possono contribuire con le proprie competenze ed esperienze per favorire lo sviluppo integrale dei bambini. "Gli incontri, fin dall’inizio del percorso a settembre 2024, hanno rappresentato un’occasione preziosa per costruire unacapace di mettere al centro il bambino e la sua crescita, attraverso lo scambio di buone pratiche e l’approfondimento di metodologie condivise – spiega il coordinatore Fism, Luca Grassi -.