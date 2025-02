Oasport.it - NASCAR, Logano e Penske per il poker nel 2025? Domenica si riparte da Daytona

Manca sempre meno al via dellaCup Seriesche come da tradizione scatterà questo fine settimana con la500. Tutto è pronto per un nuovo tour degli Stati Uniti con trentasei settimane d’azione tra regular season, Playoffs ed un nuovo inedito ‘torneo’ che si terrà nel cuore dell’estate.Toyota, Chevrolet e Ford si preparano per battagliare in un campionato che per la prima volta si recherà anche in Messico a giugno e che non avrà mai soste ad eccezione di20 aprile nel week-end di Pasqua. Come accaduto nelle ultime annate saranno ventisei le competizioni valide per la regular season che determinerà i sedici piloti ammessi nei Playoffs.Ricordiamo che una singola affermazione prescrive direttamente l’accesso al Round of 16 dei Playoffs. In alternativa è possibile accedere alla fase decisiva del campionato anche grazie ai punti acquisiti da febbraio ad agosto (dalla500 alla Coke Zero Sugar400).