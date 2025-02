Napolipiu.com - Napoli, trasferta libera a Como: tornano i tifosi azzurri in trasferta

in">Come riportato da Pasquale Tina per Repubblica, manca solo l’ufficialità, ma idelpotranno finalmente tornare a seguire la squadra in. Il match in programma domenica 23 febbraio contro ilvedrà la presenza dei sostenitoriresidenti in Campania, grazie al viadell’Osservatorio.L’ultimaaperta aipartenopei risale al 1° dicembre, in occasione della sfida contro il Torino, segnata però da incidenti all’esterno del settore ospiti. Dopo quel match, il Viminale aveva imposto uno stop di tre partite (Udine, Genova e Firenze), a cui si erano aggiunte ulteriori restrizioni per gli incontri di Bergamo e Roma.Asenza restrizioni, ma con pochi bigliettiA differenza della sfida contro la Lazio, che vedrà presenti solo iresidenti fuori dalla Campania, per il match contro ilnon ci saranno particolari limitazioni, se non quelle legate alla capienza ridotta dello Stadio Sinigaglia.