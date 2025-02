Dayitalianews.com - Napoli, smantellata centrale operativa per le truffe “svuota conti”

Leggi su Dayitalianews.com

I carabinieri hanno scoperto una vera e propriadella truffa on line nel rione Sanità aUna ‘’ della truffa ‘correnti’; era a, nel cuore dello storico rione Sanità, in un vicolo in un immobile malmesso e disabitato. I carabinieri però, avevano notato, qualche giorno fa, un andirivieni sospetto di persone sul terrazzo; da qui il blitz e la scoperta di una veraorganizzata peron line.I miliari hanno sequestrato un portatile e 5 smartphone; il pc, attraverso applicativi web, era collegato agli smartphone che producevano migliaia di link fraudolenti per poi inviare centinaia e centinaia di sms.La truffa: ‘Gentile cliente, la sua carta è in fase di blocco, per evitare la sospensione, aggiorna i dati. Accedi’“Gentile cliente, la sua carta è in fase di blocco, per evitare la sospensione, aggiorna i dati.