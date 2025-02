Terzotemponapoli.com - Napoli, Scuffet: ”Al Napoli ho trovato un gruppo coeso, il mio idolo da bambino era Buffon”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “Il miodaera, ora sono nella squadra di Meret e Zoff, essere qui è una bella opportunità, ci sono obiettivi importanti, hoununito, lotteremo fino alla fine”Simone, portiere del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club azzurro. Queste le sue parole:La carriera di“La mia carriera è iniziata nel mio paese. Poi, da giovanissimo, sono andato nel settore giovanile dell’Udinese dove ho fatto tutta la trafila fino ad esordire in Serie A. Dopo ho fatto un giro di prestiti al Como, allo Spezia. Dopo sono andato al Kasimpasa in Turchia, poi Cipro e Romania, poi sono tornato in Italia al Cagliari. Ero unche si divertiva a giocare a calcio. Ho sempre avuto questa grande passione per il calcio ed il ruolo del portiere.