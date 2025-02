Serieanews.com - Napoli, mondo capovolto: adesso è lo United che offre Garnacho

Ilsi rammarica perma l’argentino può vestire l’azzurro in estate: è loche loè loche– SerieAnewsA, ne siamo sicuri, in più di uno ora starà rimpiangendo Alejandro. L’esterno argentino non ha mai vestito la maglia azzurra ma nel mese di gennaio è stata davvero spietata la corte di manna; il ds partenopeo, come ha ammesso anche in conferenza stampa, ha provato a portarlo a Castel Volturno praticamente fino a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato.Il dirigente partenopeo aveva intenzione di mettere a segno un grande acquisto che potesse far dimenticare in fretta e senza troppa nostalgia Kvaratskhelia, deciso nella sua intenzione di andare al PSG a metà stagione.