Puntomagazine.it - Napoli. La truffa del sito esca. Un sms per ingannare e svuotare il conto corrente

Leggi su Puntomagazine.it

Carabinieri denunciano 27enne e scoprono centrale operativa per le truffe onlineSiamo nel cuore dello storico rione Sanità e i carabinieri della stazioneStella sono pronti per il blitz.Nel vicolo coperto dai ciottoli c’è un immobile diroccato. La struttura è disabitata ma su quel terrazzo i carabinieri hanno notato nei giorni scorsi un via vai sospetto di giovani.Si potrebbe pensare a un traffico di droga ma l’irruzione permette di individuare dei locali allestiti come una vera e propria centrale operativa per le truffe online.Un portatile e 5 smartphone vengono sequestrati e quel che appare a prima vista roba di poconasconde in realtà ben altro.Il pc – attraverso applicativi web – è collegato direttamente agli smartphone che sfornano migliaia di link fraudolenti per poi inviare centinaia e centinaia di SMS.