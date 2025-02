Spazionapoli.it - Napoli in emergenza, Conte corre ai ripari: la nuova idea tattica

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie calcio– Vera e propriaper Antonio: il tecnico del club partenopeoaie lancia laper le prossime partite di Serie A.Manca sempre meno al ritorno in campo per ilcalcio, previsto per le ore 18:00 di sabato: le ultime notizie in vista della sfida contro la Lazio, però, non sono delle migliori per Antonio. Il tecnico azzurro, infatti, deve fare a meno di tutta la fascia sinistra titolare (Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola, David Neres, ndr) ed è inevitabile trovare altre soluzioni anche dal punto di vista tattico, oltre che per quanto riguardo le scelte sui singoli.Come scenderà in campo, dunque, ilnella sfida contro la compagine allenata da Marco Baroni? Le indiscrezioni che arrivano in queste ore lasciano la porta aperta a una vera propria rivoluzione tecnico –, con Giacomo Raspadori pronto a diventare titolare vicino a Romelu Lukaku.