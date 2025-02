Spazionapoli.it - “Napoli in difficoltà”, parole che sanno di verdetto definitivo: l’opinione

Calcioultimissime – Sulla squadra di Antonio Conte bisogna segnalare delle dichiarazioni che hanno diviso molto importanti.Dopo aver vinto sette partite consecutive, di fatto, ilha rimandato per due volte l’appuntamento con il successo. Gli azzurri, infatti, hanno prima pareggiato con la Roma e poi con l’Udinese.Archiviate queste due partite, concluse con un risultato deludente per i partenopei, ilè atteso da un’altra gara importante. Sabato pomeriggio, esattamente alle ore 18.00, gli uomini di Antonio Conte saranno di scena allo Stadio Olimpico per sfidare la Lazio dell’ex Marco Baroni. Nel frattempo, però, sul team campano bisogna segnalare delleche hanno spiazzato un po’ tutti.Fabio Liverani su Lazio-: “Azzurri inquando trovano squadre intense e fisiche”Fabio Liverani, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radiosei’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sul:“Se non dovesse vincere contro la Lazio, la squadra di Conte potrebbe perdere qualche sicurezza.