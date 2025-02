Napolipiu.com - Napoli, il ritorno di Buongiorno: perno della difesa a tre contro la Lazio

Dopo due mesi di assenza, Alessandro Buongiorno tornerà titolare sabato all'Olimpico contro la Lazio. Come riportato da Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, il difensore azzurro ha superato l'infortunio alla schiena che lo ha tenuto fuori dal 16 dicembre, quando in allenamento ha rimediato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Da quel momento, nessuna presenza in campo: soltanto una trasferta a Udine e otto partite osservate da spettatore, sei da casa e due dalla panchina contro Roma e Udinese. Il Napoli, nel frattempo, ha saputo reagire al meglio, inanellando sette vittorie e due pareggi e recuperando il primo posto in classifica. Un trend positivo a cui ha contribuito Juan Jesus, il sostituto di Buongiorno, che ha formato un'ottima coppia difensiva con Rrahmani.