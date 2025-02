Sport.quotidiano.net - Napoli, emergenza a sinistra. Le contromosse di Conte: da Raspadori al 3-5-2

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 13 febbraio 2025 - Due frenate sul campo, maturate in maniera molto dolorosa (gol incassato in pieno recupero in casa dalla Roma e pareggio deludente al Maradona imposto da un'Udinese che a tratti avrebbe meritato anche qualcosa di più),mporanea riscossa dell'Inter nel secondo atto contro la Fiorentina, ma non solo: in queste giornate tutt'altro che positive per ille criticità aumentano di ora in ora e molte affondano le loro radici nella recente sessione di mercato che ha lasciato più di qualche mugugno. Quasi come un involontario contrappasso dantesco, proprio la corsia mancina degli azzurri, quella dove fino a poche settimane fa scorrazzava con alterne fortune Khvicha Kvaratskhelia, vive una profonda. Per il match dell'Olimpico contro la Lazio saranno infatti fuori causa in un colpo solo, a meno di recuperi lampo, Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola e David Neres, l'ultimo ad aver raggiunto i compagni in infermeria: praticamente una sorta di epidemia che obbligherà Antonioa provare a studiare qualche contromossa che giocoforza riguarderà gli uomini in campo, ma forse addirittura il modulo.