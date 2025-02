Serieanews.com - Napoli, di necessità virtù: Conte ha la chiave per cambiare tutto

in emergenza infortuni, mapotrebbe trasformare la crisi in un’opportunità. Nuovo modulo e ruoloper un suo grande cruccio: sarà la svolta?, diha laper(Foto: Ansa) – serieanews.comA volte il destino sa essere crudele. Altre volte, invece, sembra mandare segnali. E forse è proprio quello che sta succedendo aldi Antonio, che si ritrova in piena emergenza infortuni.Prima Buongiorno, poi Olivera, poi Spinazzola e, come se non bastasse, pure David Neres fuori almeno un mese, evento che acuisce i rimpianti di mercato. Sempre la stessa zona del campo a essere colpita: fascia sinistra difensiva e offensiva, quasi come se il destino volesse indicare gli errori sul mercato al club e mostrare una strada diversa al tecnico.