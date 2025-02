Spazionapoli.it - “Napoli? C’è ancora interesse”, l’agente svela tutto: nuovo colpo in arrivo?

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato24 – Il mercato si è concluso, ma in casacontinuano ad esserci notizie importanti. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli molto interessanti sul club azzurro. La sessione invernale di calciomercato è stata molto complessa per il. Il club azzurro ha dovuto fare i conti con la cessione improvvisa di Khvicha Kvaratskhelia, il quale ha manifestato la propria volontà di approdare altrove.ciò, ha portato non pochi problemi al club azzurro che ha provato (vanamente) ad acquistare un esterno. Come già detto, non è stato raggiunto l’accordo con nessun giocatore, motivo per il quale potrebbero esserci diversi colpi in estate. A tal proposito, starebbe tornando di moda un vecchio obiettivo.Laurienté,: “? Nessun contatto a gennaio, ma c’è”Ilè pronto ad intervenire sul mercato.