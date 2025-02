Oasport.it - Nadia Battocletti macina record italiani: folata sui 3000 metri al debutto indoor

ha prontamente illuminato la scena al suostagionale al coperto, firmando il nuovoitaliano dei. La vice campionessa olimpica dei 10.000ha infatti stampato un interessante 8:30.82 a Lievin (Francia), dove va in scena una tappa del WorldTour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). Ottimi segnali in vista degli Europei e dei Mondialiche ci terranno compagnia nel mese di marzo.La fuoriclasse trentina ha ritoccato di ben undici secondi il precedente primato nazionale, che ella stessa aveva timbrato tre anni fa a Val De Reuil (8:41.72). La 24enne è tornata in cimentarsi in un evento(dove si gareggia su una pista di 200, la metà di quella all’aperto) e ha nuovamente dimostrato la sua caratura agonistica dopo un intenso inverno in cui ha vinto gli Europei di Cross, la BOclassic, il Campaccio e il Cross di Alà dei Sardi.