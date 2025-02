Musica | il dj newyorkese Victor Simonelli guest star in console all’Hype Discoteca

Leggi su Ildenaro.it

Al grido di “House Music never die”, sabato 15 febbraio, dalle 23, l’Hypedi Castel Volturno (Caserta) ospiterà, direttamente da New York City, il dj, producer e remixer. Un artista con la “a” maiuscola che, a partire dagli anni Novanta, ha movimentato, non poco, sia la scena House che Garage, contribuendo alla loro diffusione in tutto il globo.Tra i dj più prolifici e raffinati della “Grande Mela”,si può considerare – senza temere smentite – uno dei pionieri del movimento underground nell’ambito della dance music made in Nyc, che ha provveduto poi a diffondere un po’ ovunque.Un uomo dai molteplici talenti,, che ha scoperto l’arte del mixaggio a 11 anni e che nel tempo ha avuto l’opportunità di produrre e mixare per artisti del calibro di David Bowie, Talking Heads, Quincy Jones, Sinead O’ Connor, James Brown, Take That e Al Jarreau, solo per citarne alcuni.