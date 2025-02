Oasport.it - Musetti-Moutet oggi, ATP Buenos Aires 2025: orario, tv, programma, streaming

Inizierà, giovedì 13 febbraio, il cammino dell’azzurro Lorenzonel torneo ATP 250 di: dopo aver usufruito di un bye all’esordio, il tennista toscano, accreditato della terza testa di serie, affronterà il transalpino Corentin.Ilsul Court Guillermo Vilas si aprirà alle ore 17.30 italiane, ed in chiusura, nel quarto match, che si giocherà non prima della mezzanotte italiana, sarà la volta di Lorenzoe Corentin: non ci sono precedenti tra i due.La sfida tra Lorenzoed il transalpino Corentin, del torneo ATP 250 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW, Tennis TV.Quante posizioni guadagna Sonego nel ranking ATP: sorpasso su Berrettini imminenteCALENDARIO ATPGiovedì 13 febbraio – Court Guillermo VilasAlle ore 17.