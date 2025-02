Ilgiorno.it - Museo Leonardo3, appello a Mattarella

Unal Presidente della Repubblica Sergio, alla premier Giorgia Meloni, al ministro Alessandro Giuli e al governatore Attilio Fontana affinché "ci aiutino a aprire un dialogo con l’amministrazione comunale che si rifiuta anche solo di dialogare con noi". L’ha lanciato Massimiliano Lisa, direttore e co-fondatore delin Galleria Vittorio Emanuele. Secondo il direttore ilrischia la chiusura per il mancato rinnovo della concessione degli spazi su più piani in Galleria. ll- spiega una nota - si sviluppa in uno spazio di proprietà del Comune, "dato in concessione a una società terza con la qualeha un contratto di collaborazione". Nel 2023 - dice il- "il Demanio ha cambiato interpretazione della situazione contrattuale, sostenendo che non si trattasse di una collaborazione, bensì di una subconcessione, non autorizzata".