Musa, icona della moda e l'amore eterno di Simon Le Bon, leader dei Duran Duran , ospiti al Festival. La storia di una donna che sa brillare di luce propria

"Dietro ogni grande rockstar c’è spesso unad’amore leggendaria. Nel caso diLe Bon, frontman dei, questaha il volto di Yasmin Parvaneh, ex supermobritannica con origini iraniane,delle passerelle edi stile. Ma Yasmin è molto più di una bellezza mozzafiato o “la moglie di”: è unache ha saputo costruire una carriera importante e una famiglia affiatata. Isono i superterza serata di Sanremo 2025, ma accanto a, come sempre, c’è anche lei, Yasmin Le Bon, la sua roccia e la sua più grande sostenitrice.Le Bon story guarda le foto Yasmin Le Bon, dalla scoperta alla consacrazioneLa carriera di Yasmin Le Bon è iniziata quasi per caso: scoperta da un talQent scout a Oxford nel 1981, si è trasferita a Londra dove è stata subito ingaggiata da Models 1.