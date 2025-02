Feedpress.me - Muore a 49 anni dopo intervento chirurgico, aperta un'inchiesta

La Procura di Trento ha aperto un’in seguito alla morte di Patrizia Marchi, 49un. Lo scrive il quotidiano l’Adige. La donna, che lavorava come operatrice socio sanitaria, è morta all’ospedale Santa Chiara di Trento sabato 8 febbraio. Il giorno prima era stata sottoposta ad un’operazione presso l’ospedale di Tione, in val Giudicarie, sempre in Trentino,.