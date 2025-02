Bergamonews.it - Muore a 26 anni per un’encefalite: a processo il medico del pronto soccorso che l’aveva dimessa

Leggi su Bergamonews.it

Zingonia. Un fortissimo mal di testa, episodi di vomito, allucinazioni uditive e, la sera prima, febbre a 39. Con questi sintomi Ilaria Parimbelli, dalminese 26, il 23 settembre 2019 si presenta aldell’ospedale di Zingonia. È mattina presto, la ragazza viene presa in carico da unche le prescrive alcuni esami e, terminato dopo poco il turno, passa la consegna al collega F.M.B., gastroenterologo milanese di 63. Il dottore è oggi aper omicidio colposo mentre il collega che l’ha visitata per primo è stato assolto in udienza preliminare.Perché Ilaria quel giorno è stata rimandata a casa con il consiglio di evitare attività stressanti, quando invece i sintomi erano quelli dierpetica che in poco tempo l’ha resa invalida al 100%. Per dueè rimasta in uno stato di minima coscienza, incapace di camminare, mangiare, lavarsi da sola.