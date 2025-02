Multe il trucco per pagare solo 150 Euro entro 2 ore Si chiama estinzione ed ecco come funziona

Thesocialpost.it - Multe, il trucco per pagare solo 1,50 Euro (entro 2 ore). Si chiama “estinzione” ed ecco come funziona

Non tutti sanno che esiste un metodo per estinguere lein meno di due ore pagando1,50. Maè possibile? A tutti capita di aver ricevutoper non aver pagato il parcheggio o per aver superato il tempo consentito. Ebbene, fino ad ora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo pagato la sanzione intera, sbrigandoci aper paura che si superassero i 5 giorni e poter così usufruire di un piccolo sconto. E comunque sempre almeno 30abbiamo dovuto tirare fuori. Invece c’è una possibilità poco conosciuta che permette di evitare il pagamento dell’intera sanzione, risparmiando così una somma ben più alta. Questo sistema è validoin alcune circostanze e in specifiche aree di sosta, ma può rivelarsi estremamente utile per chi si accorge in ritardo della contravvenzione. Tuttavia, bisogna agire in fretta,due ore dalla comminazione della multa, e seguire alcune semplici istruzioni per usufruire di questa opportunità.